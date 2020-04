Spadafora invita il calcio a prendere in considerazione il piano B

«La ripresa del campionato di calcio sinceramente sembra un sentiero sempre più stretto: la ripresa degli allenamenti, che auspichiamo, non significa la ripresa del campionato. L’appello da fare alla Lega calcio di Serie A, che tornerà a riunirsi, è di cominciare a pensare a un piano B, perché le soluzioni possono essere tante». Una nuova e ulteriore brusca frenata del Ministro dello Sport Spadafora sulla possibile r ipresa della serie A, le sue parole di ieri a Omnibus su LA7 rappresentano un altro segnale negativo riguardo la riapertura dei campionati. O ra incombe lo spettro sospensione sui campionati. Oggi è in programma un incontro nel tavolo permanente della Figc e il presidente Gravina ieri ha insistito. «Non firmerò mai per il blocco dei campionati, perché sarebbe la morte del calcio italiano. Con la chiusura totale il sistema perderebbe 700-800 milioni di euro. Tutti invocano il blocco, lo faccia il Governo, ce lo imponga, io rispetterò sempre le regole. Il piano B in caso di stop definitivo del calcio? Il mio senso di responsabilità mi porta ad avere un piano B, C, D. Ma se esso deve far rima con è finita dico che, finché sarò presidente della FIGC, non firmerò mai per il blocco dei campionati».

Il Mattino