La Serie A vuole che sia il Governo a prendere una decisione netta

TOCCA GOVERNO

L’idea della Lega sul tema è analoga a quella della Figc. Le parole di 10 giorni fa di Gravina a “Che tempo che fa” («Sarei sollevato se fosse il governo a imporre lo stop al campionato») sono condivise da tanti presidenti. Che non accettano un no alla ripresa della Serie A dal Comitato tecnico scientifico.

I proprietari vogliono che sia l’esecutivo a prendere una decisione politica valutando i rischi futuri. Senza però tirarla troppo per le lunghe. Con la (non) riapertura delle scuole la scelta è stata netta e non è stata certo né facile né fatta all’ultimo tuffo.

Se davvero il governo valuterà che bisogna voltar pagina e seguirà il modello francese, in tanti si metteranno l’animo in pace, ma, viene fatto notare, la scelta sarebbe comunque di tenore opposto rispetto a quelle portate avanti dai governi inglese, spagnolo e tedesco.

Che tra parentesi sarebbero anche i tre campionati più vicini a quello italiano come fatturato, mentre quello francese tra i top 5 è l’ultimo. Se l’industria Serie A non ripartirà, rispetto alle dirette concorrenti europee dovrà rincorrere parecchio. Questo rischio deve assumerselo il governo. Non gli scienziati. Fonte: CdS