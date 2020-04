Serie A: 18 club su 20 vogliono riprendere, si lavora sull’unità di intenti

I presidenti di Serie A preparano una lettera per il Premier Conte

Club compatti 18 su venti per la ripresa. In Lega contano di recuperare Brescia e Torino, le due contrarie, in vista dell’assemblea di domani per una posizione totalmente unitaria.

La lettera che la Serie A vuole indirizzare al governo per chiedere, una volta per tutte, chiarezza sul futuro non è ancora partita. Non è bastata la giornata di ieri nella quale il consiglio informale della Lega ha discusso animatamente alla ricerca della fumata bianca a proposito del documento da indirizzare direttamente al premier Conte e ai ministri Speranza e Spadafora.

Intorno alle 22,30 mancavano ancora la firma dei presidenti di Brescia e Torino, Cellino e Cairo visto che sulla barca… dell’unità erano saliti anche Ferrero e Giulini. Per ora il conto parla di 18 favorevoli e 2 contrari al documento. Cosa succederà oggi? Il presidente Dal Pino ribadirà al numero uno delle rondinelle e a quello granata la necessità di una linea unitaria da parte della A. Perché riprendere gli allenamenti senza la certezza di ripartire con il campionato non è ritenuto accettabile. Tra oggi e domani, quando è in programma l’assemblea, la lettera partirà. In un modo o nell’altro. Fonte: CdS