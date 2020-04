Mertens non ha mai detto NO al Napoli, ma da Londra…”

Il giornalista Giovanni Scotto, tramite il proprio profilo Twitter, ha pubblicato un post con alcune indiscrezioni sulla “Situazione Mertens: “Dries Mertens non ha mai detto “no” al rinnovo col Napoli, ma è tentato dal Chelsea, che lo vuole ingaggiare a zero per sostituire #Giroud. Contatti e corte serrata da parte di Lampard, che lo voleva anche a gennaio. Inter sempre vigile, ma per l’attaccante è solo un Piano B”.