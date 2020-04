Prove di disgelo tra i calciatori e il Napoli, in attesa degli allenamenti

Mai nella storia del Napoli è successo che il club non abbia pagato gli stipendi mensili verso i giocatori, la pandemia ha congelato il tutto, dal mese di Aprile, questo anche fino al 10 Marzo. I giocatori? Hanno deciso, come riporta Repubblica, di non andare contro la società, una sorta di disgelo, in attesa di capire se il 18 Maggio si tornerà agli allenamenti. Ovviamente De Laurentiis non ha avviato di conseguenza per la trattativa sul taglio degli stipendi. Si naviga a vista, in attesa di capire se si tornerà al Centro Sportivo di Castel Volturno per le sedute di allenamento.

La Redazione