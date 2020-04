Politano vuole incidere nel Napoli per prendersi l’Europeo

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive dell’ importante investimeto fatto dal Napoli su Matteo Politano, arrivato nel mercato di gennaio per 23 milioni, pagabili in due anni. Considerato l’erede di Callejon che molto probabilmente andrà via in estate, Politano ha caratteristiche più offensive rispetto allo spagnolo che anche nella fase difensiva eccelle. Matteo ha voglia di incidere con la maglia del Napoli anche per puntare al prossimo Europeo con la Nazionale di Mancini, spostato nel 2021.