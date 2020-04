Il Napoli sembrerebbe puntare il nuovo Firmino! Ebbene sì, come riportato da Diario Do Peixes, il Napoli avrebbe individuato in Brasile un giocatore con le caratteristiche del campione d’Europa del Liverpool: si tratta di Yuri Alberto, attaccante 19enne del Santos, il quale contratto è in scadenza ed infatti farebbe gola, non solo ai partenopei, ma su di lui ci sarebbero Hoffenheim, Fenerbahce e Nizza.