Morabito: “L’agente di Mertens ha iniziato a offrirlo a vari club, tra cui…”

L’agente FIFA Vincenzo Morabito ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss a proposito della situazione legata all’azzurro Dries Mertens: “Originariamente Mertens aveva detto di voler rimanere al Napoli. Poi il suo legale ha iniziato ad offrirlo a vari club, segno che qualcosa è cambiato nel rapporto tra il giocatore e gli azzurri. So questo perché lavoravo alla questione Giroud quando avrebbe dovuto lasciare il Chelsea a gennaio, con un contratto pronto per Mertens. In via precauzionale i Blues hanno esteso il contratto di Giroud ma restano molto interessati a Mertens, Lampard lo chiama quasi ogni giorno: per lui vedo un futuro a Londra”.