Mertens e il like della discordia. Il Chelsea preme

Nei tempi dei social e del calciomercato, tutto è permesso e mai come nel caso di Mertens, rischia di essere un giallo a puntate, ma tutto da scoprire. La vicenda è davvero curiosa, sul profilo twitter chefaticalavitadabomber, c’era un video dove il belga, esibisce e firma la maglia del Napoli indossata contro il Barcellona, quella messa all’asta per la fondazione Cannavaro-Ferrara. Tra l’altro De Laurentiis ha speso 15 mila euro per la beneficenza ma anche per lanciare un messaggio al fiammingo. Mertens, senza leggere il contenuto, mette il like, per rispondere in modo polemico al mancato rinnovo, prima di toglierlo. C’è spazio a più interpretazione, poca lettura, si è basato sulle immagini, magari questo o altro, sta di fatto che il Chelsea incombe. Il suo allenatore, come riporta il tecnico Lampard, gli ha illustrato il progetto, dove sarà il protagonista e con lo stesso ingaggio offerto a Gennaio. Il club di De Laurentiis la sua mossa la fece i primi giorni di Marzo, una vita fa, una pausa che ha permesso ai blues di essere in netto vantaggio sulla concorrenza. Ora il belga ha due strade, una vita in azzurro fino al 2022, oppure in blues?

La Redazione