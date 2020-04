Mario Rui:”C’è un po’ di rammarico per esserci dovuti fermare proprio in un momento positivo per il Napoli”

Queste sono le parole del terzino del Napoli,Mario Rui , sulla situazione attuale e su quello che era il cammino degli azzurri:

“Ci stiamo allenando tutti i giorni, ognuno da casa propria con gli strumenti che abbiamo a disposizione. Stiamo seguendo le tabelle che ci ha dato la Società e stiamo dando il massimo, sia pur nei limiti consentiti, per farci trovare pronti nel caso di eventuale ripresa”.

“C’è un po’ di rammarico per esserci dovuti fermare proprio in un momento positivo per il Napoli, stavamo risalendo e proseguendo sul giusto cammino”

“I progressi si vedevano chiaramente sia come risultati che come prestazioni. Dall’arrivo di Gattuso la squadra era in crescita e ci stavamo esprimendo bene. La nostra intenzione è ricominciare da dove avevamo lasciato per dimostrare il nostro valore”.