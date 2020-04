Mario Rui:”Abbiamo seguito Gattuso sin dall’inizio,c’è un grande feeling”

Il terzino del Napoli,Mario Rui, descrive il rapporto e l’operato di mister Gattuso:

“Il mister sta lavorando benissimo. E’ molto bravo sia nei rapporti umani che sotto l’aspetto tecnico. Noi lo abbiamo seguito sin dal primo giorno e adesso si è creato un feeling solido che sta dando i suoi frutti”.

Nonostante lo stop, il Napoli ha operato molto bene a gennaio ed ha un gruppo che già può considerarsi competitivo per il futuro:

“Sicuramente, la Società ha piazzato colpi importanti ed ha rinforzato la rosa. Avevamo un gruppo già forte al quale si sono aggiunti altri uomini di qualità”.

“Ribadisco che abbiamo grande voglia di tornare in campo anche perchè stavamo mostrando il nostro potenziale. L’appello per tutti è quello di rispettare le regole. Ci sono persone che si stanno sacrificando per noi, per cercare la via di uscita da questa situazione difficile”

“Adesso dobbiamo un po’ sacrificarci e seguire tutte le misure di sicurezza. La speranza è quella di poter tornare in un futuro prossimo in campo con fiducia e serenità”