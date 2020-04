Maradona ricorda il “secondo”: “Niente cancellerà mai il mio Napoli”

«Quando dissi, qualche mese fa, che nessuno potrà mai raggiungere ciò che ho realizzato col Napoli, mi riferivo a questo, col San Paolo stracolmo di gente felice. L’ho detto, e lo ribadisco. Il tempo non cancella la storia del mio Napoli». Con un post sui suoi profili social, Diego Armando Maradona ricorda i 30 anni del secondo scudetto della storia del club partenopeo. L’argentino ha pubblicato una foto dei festeggiamenti in un San Paolo gremito. E il Mattino ha celebrato ieri quel 29 aprile 1990 del secondo scudetto con una diretta lunga 90 minuti e tanti ospiti prestigiosi con tutti i protagonisti dell’epoca, a cominciare dal presidente Ferlaino. Quel giorno un mare di bandiere azzurre invase nuovamente Napoli dopo tre anni in cui era accaduto di tutto, anche i contrasti con Maradona che ritardò il rientro dall’Argentina, mandando nel panico il nuovo allenatore Bigon, assunto dopo l’apprendistato a Cesena. Però il padovano Albertino, che arrivava al Centro Paradiso con un’anonima Uno blu, aveva la dote della pazienza perché veniva dalla grande scuola del Milan e seppe gestire, almeno per un anno, Diego.

