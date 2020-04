L’Uefa prepara un altro piano per concludere la Champions

L’edizione odierna di Repubblica parla dell’ idea della Uefa di completare la Champions League, e non esclude una sorta di “Superlega”. L’Uefa ha intenzione di portare a termine le competizioni europee e studia un piano per poterle concludere. Tra le ipotesi percorribili oltre all’ idea di una Super Champions simile all’ Europeo, si pensa anche ad una sorta di Final Eight sul modello dei Mondiali di calcio, in un’unica sede, concentrando le partite dai quarti di finale in poi. L’Uefa valuta tutte le ipotesi possibili per concludere soprattutto la più prestigiosa coppa europea, fiore all’occhiello di una stagione già impoverita dallo slittamento dell’Europeo al 2021. Le date scelte per una possibile ripartenza vanno dal 3 al 29 agosto, ma sarebbe disposta anche a concentrarle nelle ultime due settimane del mese o addirittura a settembre se ci dovessero essere contagi da Covid19 in Europa che non permetterebbero la ripresa.