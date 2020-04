La Svizzera ha deciso di tornare a giocare. L’Wettingen che affrontò Maradona, retrocesso

Il Consiglio Federale svizzero ha deciso di allentare le misure contro la diffusione del Coronavirus anche nello sport. Così dall’11 maggio gli allenamenti di squadra saranno di nuovo possibili, con la condizione di mettere a punto un protocollo chiaro. Il Consiglio Federale ha fatto capire che una buona fetta di popolazione dipende dallo sport, con circa 100 mila posti di lavoro. L’attività sportiva può essere svolta in gruppi di 5 persone al massimo, senza contatto fisico, tranne negli sport di punta come il calcio: lì possono svolgersi con minori restrizioni, riducendo al minimo le possibilità di trasmissione. Il campionato svizzero dovrebbe così riprendere attorno alla prima settimana di giugno, a porte chiuse. La decisione finale verrà comunque presa il 27 maggio. Sempre dalla Svizzera arriva un’altra notizia, meno positiva: il Wettingen, formazione di Seconda Lega Interregionale che appartiene al Canton Argovia (distretto di Baden), ha deciso di auto retrocedere per mancanza di introiti a sostegno dell’attività sportiva. La squadra occupava il secondo posto in classifica e nella stagione 1989/90, affrontò il Napoli di Maradona in Coppa Uefa. Fonte: CdS