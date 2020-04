La forzatura di Tommasi: «Lunedì anche ai calciatori l’ok per allenarsi!»

Damiano Tommasi: «Anche i calciatori devono allenarsi da lunedì». Presa di posizione netta da parte del presidente dell’AIC sulla ripresa degli allenamenti per le squadre di calcio: «Abbiamo chiesto che venga presa in considerazione l’ipotesi di applicare il protocollo degli allenamenti individuali anche per gli sport di squadra, sempre a livello individuale», ha spiegato il rappresentante dell’associazione italiana calciatori in una intervista a Radio24. «Tornare ad allenarsi su un campo sportivo, dopo mesi in casa, ha il suo valore». Tommasi fa chiarezza sulla volontà dei giocatori che auspicherebbero maggiori rassicurazioni sulla ripresa delle attività sportive: «Ci sono giocatori che vorrebbero tornare subito in campo e chi invece vuole maggiori certezze. Tutti però sono d’accordo nella progressione degli allenamenti. Affrontiamo un protocollo per gli sport individuali e poi quelli per gli allenamenti di gruppo. La cosa assurda è che non abbiamo il protocollo validato per il 18 maggio, e siamo preoccupati perché senza che esso sia pronto è difficile tornare ad allenarsi come squadra». Tommasi poi ha sottolineato l’importanza di tornare a giocare e quanto l’azienda calcio sia indispensabile per l’intero Paese: «Il calcio oggi è uno sport che ha un valore di indotto non indifferente e nessun altro sport ha lo spazio del calcio in Italia, e dunque serve una analisi approfondita. Sappiamo che il calcio, a differenza di altre aziende, deve ripartire in toto. Tutti devono ripartire insieme». Fonte: C dS