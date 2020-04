Il “nuovo” protocollo – La parte diagnostica ispirata alla Federazione medici sportivi è fatta

Già pronta in buona sostanza la parte medico-diagnostica del protocollo. Che cambierà così: lo screening (tamponi e test sierologici) avverrà 3-4 giorni prima del ritorno all’attività, il giorno zero e quattro giorni dopo, per ridurre al minimo la possibilità che un nuovo contagiato resti nel gruppo. Isolamento e quarantena di 14 giorni, come prescrive la legge, per chi è venuto a contatto con un infetto dal virus (coinvolgimento quindi di tutta o parte della squadra) e non due tamponi in 5-7 giorni come era stato immaginato prima. E poi azzeramento della differenziazione fra chi ha contratto il virus in forma lieve e chi in forma più pesante (ci saranno due sole categorie: chi è positivo e chi no). Esami delle tre prove spirometriche (Fcv, Capacità vitale forzata; Vc, Capacità Vitale e Mvv; Massima ventilazione volontaria), Holter e prove da sforzo a tutti.

Fonte: CdS