Il Napoli e Gattuso, continuano le prove d’intesa

Oggi scade la clausola per la quale mister Gennaro Gattuso avrebbe dovuto comunicare al Napoli se allenare un’altra squadra, ma non la eserciterà, visto che continua ad essere affascinato dal progetto del club. Ora come conferma il Corriere dello Sport, la palla passa alla società di De Laurentiis. Dovesse non esserci un’intesa, ma su questo aspetto non ci sono rischi, ci sarebbe una penale da pagare. A Marzo, prima che scoppiasse la pandemia, ci fu un incontro dove si erano tracciate le linee per il suo futuro, ma poi tutto interrotto a causa del Covid-19. Ora si continuano le prove d’intesa, in attesa del tanto atteso sì, ma su questo si andrà dritti fino al 2021, sempre augurandosi di tornare in campo, ma questa è un’altra storia. Dopo si andrà sugli altri contratti quelli di Mertens, Zielinski, Milik, Maksimovic e Callejon, loro dovranno ancora pazientare.

La Redazione