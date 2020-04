Gli azzurri hanno svolto l’ultima seduta a Castel Volturno giovedì 12 marzo. Fermi pure i rinnovi

Da quel giorno allenamenti a casa, tutti gli azzurri sono rimasti in città proseguendo le tabelle personalizzate e continueranno a farlo in questi giorni (non è stata presa minimamente in considerazione dal club l’ipotesi di allenamenti individuali in qualche parco) e attendono di poter ricevere l’ok per la ripartenza sul campo il 18 (la stessa speranza del club). Intanto in questo periodo non si è registrata nessuna novità sul fronte taglio stipendi, quello di marzo resta congelato e non è partita ancora nessuna trattativa con il presidente De Laurentiis. Il club azzurro ha atteso di avere un quadro più preciso sullo scenario di ripresa del campionato prima di avanzare una proposta. Fonte: Il Mattino