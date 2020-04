Ghoulam “cuore d’oro”, nei confronti delle famiglie bisognose

Faouzi Ghoulam non gioca da 207 giorni con la maglia del Napoli, l’ultima sfida fu contro il Torino, ma ieri è sceso in campo per la battaglia più importante della sua vita. Il franco-algerino è sceso per le strade di Napoli per donare mascherine e guanti alle famiglie più bisognose e lo ha fatto assieme a Mohamed Hasayen. In un periodo di profonda crisi, dove è impossibile sopravvivere dal punto di vista economico, Faouzi, non nuovo alla generosità, decide di scendere in campo, per correre verso i tifosi e non sulla fascia per i compagni, un napoletano d’Algeria insomma. Per quanto riguarda il futuro, vorrebbe restare per dimostrare di essere ancora utile alla causa, ma in questi casi l’ultima parola spetterà a mister Gattuso.

La Redazione