DIFESA – Napoli-Gabriel Magalhaes, la palla passa al Lille

Il Napoli si inizia a muovere per la difesa, nel caso in cui dovesse partire Kalidou Koulibaly nella prossima sessione estiva di mercato. In cima alla lista c’è il calciatore del Lille Gabriel Magalhaes. In un primo momento era praticamente un giocatore dell’Everton, fissate le visite mediche e primi test fatti, ma poi la pandemia ha bloccato tutto. Oltre al club azzurro, che avrebbe già un’intesa con il ragazzo, come riporta da Tmw, anche società inglese. La palla passa al Lille che deciderà sul destino del difensore Gabriel.

La Redazione