CALCIO FEMMINILE – Regina Baresi: “L’Inter? Soddisfatte della stagione. Impressionata dalla Juventus e Alia Guagni”

In un’intervista rilasciata questa mattina alla “Gazzetta dello Sport” l’attaccante e figlia d’arte dell’Inter Regina Baresi, dell’ex difensore nerazzurro Beppe e nipote del libero del Milano Franco Baresi, analizza la stagione della squadra in campionato. “Il primo aspetto ovviamente è quello di riprendere in campionato, ma in assoluta sicurezza per tutti, da noi atlete fino allo staff tecnico e medico. Riprendere il 18 Maggio? Attendiamo il comunicato, nel caso ci faremo trovare pronte”.

Il sistema calcio rischia grosso a livello economico, il femminile ancora di più vista l’assenza di tutele. “L’Inter a dire il vero non sta facendo distinzioni tra maschile e femminile. Ci sentiamo tutelate al pari dei maschi. Per quanto riguarda poi il movimento femminile in generale, si spera che tutti i passi avanti che sono stati fatti ultimamente circa impegno e visibilità, non siano vanificati da questo lockdown”.

Qual è il rapporto con il tecnico e le compagne ora in quarantena? “Facciamo spesso conferenze su Zoom con tutto lo staff e le compagne. Ci sono tante ragazze che vivono all’estero con cui ci confrontiamo sulla situazione sanitaria degli altri Paesi. Poi con le compagne ci si sente singolarmente con messaggi, chiamate, insomma è un rapporto che continua a essere intenso nonostante la quarantena. Anzi forse in quarantena lo è di più”.

Stagione di alti e bassi la vostra. Quali sono stati i punti di forza e quelli di debolezza da cui ripartire per la prossima? “Abbiamo iniziato con tante ragazze nuove, molte straniere e abituate a un calcio diverso. E un mister nuovo, quindi è normale che abbiamo dovuto prima conoscerci. Un percorso iniziato in preparazione e che via via ha dato i suoi frutti. E anche la mancanza di esperienza ha pesato. Ma, come ho detto, ci sono stati tanti miglioramenti. Ci possiamo tutti ritenere soddisfatti”.

La proprietà, Suning, sembra tenere tanto al femminile. “Sì, ci ha sempre dimostrato di voler fare le cose al meglio”.

L’avversaria che ti ha impressionata di più quest’anno? “La Juventus. Sono anni che si dimostra la squadra più forte, compatta, con giocatrici di esperienza che fanno parte della Nazionale, un valore aggiunto d’esperienza che porti in campo anche quando giochi col club”.

E la calciatrice? “Alia Guagni (capitana della Fiorentina, ndr). Forza fisica, corsa e determinazione che fanno la differenza”.

Il suo futuro lo vedi nel calcio? Perché in televisione ti senti molto a tuo agio… “Vivo anno per anno. Per il momento sto giocando, indosso la maglia dell’Inter che mi dà soddisfazioni. E non mi pesa allenarmi”.

La Redazione