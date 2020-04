Vincenzo Spadafora: “Il ritorno al calcio giocato? Meglio pensare al prossimo campionato”

In un’intervista durante il programma Octopus de La 7, il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora fa il punto della situazione sul calcio italiano in periodo di pandemia. “C’è stato un confronto con il comitato scientifico e loro ritengono non sufficiente il protocollo stilato dalla Figc. Tra l’altro la strada per il ritorno al calcio giocato è sempre più stretto. Nelle prossime ore ci saranno altri incontri, ma se fossi nelle società penserei alla prossima stagione. Questo non significa che non ci si potrà allenare, anzi sarebbe più giusto per i giocatori per tenersi in forma, ma per il ritorno alle gare, si dovrà fare come in Francia, Olanda e Belgio”.

La Redazione