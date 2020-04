[Video] – Calaiò, il gol che ricorda con più piacere è datato 2007

L’ex attaccante del Napoli, Calaiò, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla sua esperienza all’ombra del Vesuvio:

Tra i tanti gol in maglia azzurra, quale ricordi con più piacere?

“Per significato, valore, emozione, importanza e bellezza del gol penso che quello in Napoli-Lecce, penultima di Serie B, sia quello a cui sono più affezionato. Lo stadio era strapieno e grazie ad un mio gol. Vincemmo quella partita. Andammo a Genova, a giocarci la promozione, avendo 2 risultati su 3 a disposizione. Sembrava difficile che entrambe saremmo state promosse in quella partita. Tuttavia come in tutte le favole che si rispettano, in cui basta solo crederci. Alla fine siamo andati in Serie A entrambe”.

https://www.youtube.com/watch?v=M-RQk2IYYfo