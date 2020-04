Una squadra svizzera decide di autoretrocedere

Con lo stop dei campionati per l’emergenza sanitaria legata al coronavirus molti club hanno difficoltà con le proprie risorse economiche. In Svizzera uno dei club a subire questo disagio è il Wettingen, formazione della Seconda Lega Interregionale che appartiene al Canton Argovia (distretto di Baden). Il club svizzero ha deciso di autoretrocedere per mancanza di introiti a sostegno dell’attività sportiva. Il club era attualmente al secondo posto in campionato e può considerarsi una delle squadre nobili, avendo affrontato nella stagione 1989/90, il Napoli di Diego Maradona in Coppa Uefa. (ANSA).