Sibilia: “Prima delle parole di Spadafora ero ottimista, adesso…”

DIRITTI TV

Prima della frenata di domenica pomeriggio del governo sulla riapertura dei centri sportivi, erano tanti coloro che almeno auspicavano la ripresa degli allenamenti individuali nelle “case” delle squadre. La decisione ha lasciato spiazzati in tanti. A Radio Marte, Cosimo Sibilia, presidente della Lega Nazionale Dilettanti e vicepresidente Figc, ha ammesso: «Prima delle parole di Spadafora ero ottimista sulla ripartenza, diciamo al 50%, adesso non più». I legali di via Rosellini sono al lavoro per avere i soldi delle tv. Fonte: CdS