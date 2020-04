SERIE A

Per la data di domani è attesa l’assemblea della FIGC per fare il punto sulla situazione degli ultimi giorni. La pubblicazione del comunicato della Lega Calcio sulla ripresa delle attività è stata rinviata. Motivo per cui verrà convocato anche il Comitato Tecnico-Scientifico nei prossimi giorni da parte del presidente della FIGC. Gravina sin confronterà anche con i componenti federali per far luce sui possibili sviluppi.