Rino Gattuso non nuovo alle rinunce economiche. Anche a Napoli lo fa

Dall’OFI Creta al Pisa, dal Milan al Napoli.

Rino Gattuso in questi anni non si è mai tirato indietro, ma ha sempre lottato per i più “deboli”. Oggi, Ringhio, rinuncia al suo stipendio per coprire quel 20% mancante per rimborsare i dipendenti del Napoli, in cassa integrazione. ​Si legge su Cm.Com che quando si dimise dal Milan la scorsa stagione, rinunciò ai suoi anni di contratto e chiese che venissero invece pagati i suoi collaboratori. Per quanto riguarda il rinnovo, prevale sempre più l’ottimismo, visto che Gennaro Gattuso, non accetterà altre proposte, anzi si sta pianificando il futuro per il presente e per il futuro.

