Operazione centrocampo: in casa azzurra si monitora Baselli

Rinforzi per il centrocampo. In casa Napoli si pensa anche alla mediana. Sotto la lente d’ingrandimento azzurra Daniele Baselli del Torino. Come si evince dalle colonne di Tuttosport, il giocatore risulta avere molti estimatori sul mercato ed è visto spesso come pedina di scambio per arrivare ad altri calciatori. Fatto sta che oltre ad essere finito nei radar del club partenopeo, il centrocampista ex Atalanta, piace molto anche alla Lazio e all’ attuale club dell’ ex tecnico del Napoli, Carlo Ancelotti. Infatti l’Everton, mediante lo stesso tecnico, monitora Baselli.