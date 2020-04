Nicchi: “Ripartenza senza VAR? Il problema non ci sarebbe”

QUESTIONE VAR

Nicchi è poi intervenuto sulla questione VAR, in particolare ai problemi legati al Covid-19: «Rischi ripartenza stagione senza VAR? Il problema non ci sarebbe, la ditta che ci mette a disposizione le strutture si adopererebbe per spostarle in ambienti più sicuri se necessario. Semmai la questione della sala VAR con 6 persone in una stanza di due metri quadri non sarebbe possibile ma la questione verrebbe risolta in breve tempo», ha precisato il presidente dell’AIA, Marcello Nicchi. «Correre con la mascherina in periodi di temperature elevate non credo sia possibile, non sta a me dirlo ma credo sia l’ultimo dei problemi», ha aggiunto Nicchi alla trasmissione condotta da Emilio Mancuso. Fonte: CdS