La sentenza FIFA: in campo solo da agosto. Michel D’Hooghe (Med. Fifa): “Sono scettico”

Michel D’Hooghe: “Sono scettico. Non si dovrà tornare a giocare prima della fine di agosto o dell’inizio di settembre. Il calcio improvvisamente non è la cosa più importante della vita. Bisogna evitare il ritorno del virus, che non è impossibile. Dobbiamo essere prudenti, è una questione di vita o di morte». D’Hooghe, medico belga e presidente del Comitato medico della Fifa, gela il partito di coloro che sognano il ritorno in campo in estate. Ma è un momento di svolta perché è chiaro che il governo, in una direzione o in un’altra, deve accelerare nella decisione, anche dopo lo stop che arriva dalla Francia. Il calcio attende: sono le minacce dei ricorsi al Tar e le cause civili per risarcimento che costringono le varie leghe e la Figc a non fermarsi. O almeno a far finta di crederci alla ripresa degli allenamenti il 18 maggio. Fonte: Il Mattino