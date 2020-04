La Francia ha detto Stop, in Bundesliga, invece, semaforo verde

In Francia si è decretato lo stop, in Bundesliga, invece, il semaforo per il calcio è decisamente verde. Da metà maggio o al massimo da fine mese: la luce verde, ancora non definitiva, arriva dai ministri dello sport dei 16 Laender federali, che in un documento congiunto si sono espressi al riguardo, in vista della riunione con la cancelliera Angela Merkel, inprogramma domani.La scorsa settimana, la German Football League (DFL) aveva annunciato di essere pronta a riprendere dal 9 maggio. Per i ministri dello sport, «è giustificabile che il calcio torni a giocare in stadi vuoti, creando e facendo rispettare le più rigorose condizioni igieniche e mediche». I club tedeschi hanno già ricominciato gli allenamenti individuali: i calciatori arrivano da soli ai centri sportivi, sono sottoposti a visita medica e poi svolgono le sedute a distanza di sicurezza.

Il Mattino