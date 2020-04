Higuain o Cavani, ecco da chi ha appreso di più Calaiò

Ecco cosa ha risposta a NapoliSoccer Raffaele Calaiò:

Higuain o Cavani, da chi hai appreso di più?

Ho appreso di più da Cavani, anche perché ho avuto più tempo per allenarmi e giocare con lui. A Napoli ho avuto la fortuna di giocare con tanti attaccanti importanti come Lavezzi, Zalayeta, Cavani ed Higuain. Con tutti gli attaccanti con cui ho giocato ho cercato di apprendere il mestiere il più possibile, cercando di rubargli qualcosa. Higuain e Cavani sono due giocatori diversi. Higuain è più completo: un grande bomber, fortissimo tecnicamente, gioca più per la squadra e manda in gol gli esterni e l’altro attaccante. Cavani è più uomo d’aria, atleticamente è il migliore che abbia mai visto”.