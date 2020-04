Gallera: “Oggi il virus si è un po’ indebolito e l’obiettivo è che rimanga tale”

Giulio Gallera, assessore al Welfare per la regione Lombardia, ha parlato ai microfoni di Mattino Cinque, ecco le sue parole: ”Ad oggi il coronavirus sembra essere meno aggressivo, gli esperti ci dicono che il minor numero di infetti ne ha diminuito la letalità. Questi dati sembrano confermati dal fatto che oggi chi arriva in ospedale presenta condizioni meno gravi. Quello che ci è stato detto è che il virus verso la fine di gennaio creava problemi limitati, ad esempio piccole polmoniti ordinarie o influenze comunque non gravi. Il forte sviluppo e la scoperta che tante persone erano infette ha fatto scoppiare questa bomba atomica esplosa con grande virulenza. Oggi si è un po’ indebolito e l’obiettivo è che rimanga debole. Trovare poche persone da infettare lo mantiene sotto controllo. Questa è la strategia, va fatto tutto con calma, aiutando i settori in difficoltà. Fatto questo riacquistiamo la normalità sotto controllo“.