Ciro Ferrara nonno a 53 anni. A Torino è nato Leone, 3,6 kg, figlio di Benedetta Ferrara e Andrea. Un’emozione particolare per l’ex capitano del Napoli, che ha vinto due scudetti e una Coppa Uefa in maglia azzurra. Trent’anni fa la neonata Benedetta accompagnò il padre in campo per la festa del secondo tricolore. Fonte: Il Mattino

Auguri da tutta la redazione de ilnapolionline