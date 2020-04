Ferlaino: “Avrei venduto l’anima al Diavolo per portare lo scudetto a Napoli”

Oggi, su Radio Marte, è intervenuto Corrado ferlaino, ex presidente del Napoli, ecco le sue parole: “Per vincere lo scudetto è fondamentale avere almeno un fuoriclasse: meglio comprare un solo giocatore da 75 milioni, piuttosto che 5 da 15. Bisogna essere anche forti in Federazione, un arbitraggio come quello di Orsato non è ammissibile. Avrei venduto l’anima al Diavolo pur di far vincere lo scudetto al Napoli.La ripresa del calcio? E’ difficile fare previsioni, speriamo che presto arrivi il vaccino per il Covid, così è un altro calcio. Mi sarei battuto per la ripresa, se al Napoli fosse convenuto… Sono fazioso”.