ESCLUSIVA – P. Nicolodi (Sky): “Koch? Ecco il difensore che il Napoli segue”

Mentre in tutto il mondo si cerca il modo per vincere la battaglia contro il Coronavirus, dove alla lunga l’auspicio è uscirne vincitori, il calcio cerca il modo per ripartire. In Germania ad esempio c’è un cauto ottimismo per la ripartenza, dipende dal governo tedesco. Di questo ma non solo ilnapolionline.com lo ha chiesto in un’intervista al commentatore di Sky della Bundesliga Pietro Nicolodi.

Con ogni probabilità si tornerà a giocherà in Germania, la Bundesliga. Tu che lo segui e lo commenti, quali sono le novità in merito? “La decisione finale dipende dalla politica. La Bundesliga ha predisposto un piano molto dettagliato, un protocollo, com’è successo in Italia che adesso è al vaglio. Staremo a vedere. C’è fiducia per la ripresa del campionato, ma è chiaro che l’ultima parola spetta al governo della Merkel e dal comitato scientifico”.

Hai commentato spesso il Dortmund, dove da poco gioca la punta Haaland ex Salisburgo. Cosa ti colpisce in maniera particolare del bomber norvegese? “Di Haaland stupisce la potenza del tiro, la velocità di corsa e nel prendere le decisioni . Impressionante anche il senso della posizione. La cosa bella è che può ancora migliorare molto. Non mi aspettavo che in così poco tempo avesse questo impatto in Bundesliga, ha ampi margini di crescita, perciò complimenti al Borussia Dortmund”.

Il Napoli segue per la difesa, nel caso dovesse andare via Koulibaly, Koch del Friburgo. Quali sono le sue caratteristiche principali? “Koch è sicuramente un buon giocatore. Il fatto di essere stato centrocampista ad inizio carriera lo aiuta in fase d’impostazione. Molto forte di testa. Ovviamente da testare lontano da Friburgo. Dovesse essere ceduto Koulibaly, io credo che Koch sia un prospetto interessante, ma non so se possa essere sufficiente per prendere il suo posto”.

Nel caso dovesse riprendere la Champions League, hai una tua personale favorita per la vittoria finale? “La Champions League di per se è già una competizione difficile da fare pronostici, ancora di più lo è adesso che non si sa se e quando si riprenderà. Obiettivamente non so chi possa essere la favorita, ma così siamo ai limiti dell’impresa impossibile”.

Secondo te chi tra Lewandoski, Haalan e Sancho, è il centravanti completo secondo il tuo parere? “Come centravanti prendo ancora Lewandovski. Sancho è un esterno fantastico e con margini di miglioramento mentale . Può segnare un’epoca, mentre su Haaland ho detto prima ha ampi margini di crescita”.

Intervista a cura di Alessandro Sacco

