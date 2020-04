Mentre il calcio italiano cerca una soluzione per provare a ripartire, anche se le speranze ad oggi sono ridotte al lumicino, in casa Juventus non arrivano buone notizie. Il campione argentino Paulo Dybala, secondo il programma spagnolo El Chiriguito sarebbe risultato positivo al tampone per la quarta volta nel giro di sei settimane al Covid-19. Se così fosse sarebbe un duro colpo per il club bianconero.

La Redazione