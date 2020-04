Chiariello: “Il Ministro Tentenna ha avuto un atteggiamento da bulletto”

Umberto Chiariello ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo durante la trasmissione Punto Nuovo Sport Show: “Le parole del Ministro Spadafora invitano a due ulteriori riflessioni: la prima è la focalizzazione della parola chiave che non è ‘rischio’ ma ‘sostenibilità‘: convivenza con il virus. La seconda che mi fa rabbrividire è che il Ministro ha avuto un atteggiamento da bulletto dicendo che è inutile fare pressione. Chiamare Conte, come se fosse il decisore dei decisori, ma finora è stato il Ministro Tentenna. Spadafora ha impostato il discorso dicendo di cercarci un piano B, come a dire che è quasi sicuro che non si riparte. A questo punto saremo a rimorchio dell’Europa: se partono i tre principali campionati, partirà anche la Serie A. Mister Tentenna la responsabilità non se la prende e sta usando un criterio molto astuto, ma subdolo: il silenzio di niego“.