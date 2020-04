Capuano:“Anche il pagare alla cassa per la spesa è uno sport di contatto”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Giovanni Capuano, Radio24: “Spadafora non è giudicabile, lo rimandiamo non a Settembre, lo rimando ancora di una settimana. Questa tattica dilatoria era già stata percepita mercoledì scorso nella videoconferenza in cui è stato presentato il protocollo. Il calcio come tantissime altre attività non si riaccende schiacciando un bottone, quindi gli diamo ancora una settimana. Se al 18 Maggio si potrà ripartire, è bene saperlo, altrimenti si stacca la spina una volta per tutte. Questa mattina Spadafora ha risposto alle domande di un giornalista, perché non si può definire intervista il salottino di Fazio. Ha risposto finalmente a Piccinini che conosce la materia ed è competente, ma il Ministro è andato per vicoli senza rispondere. Aprire con rischio 0, vorrebbe dire aprire tutto tra un anno e mezzo e non vale solo per il calcio. Non ci si può nascondere dietro al fatto che il calcio è un sport di contatto, anche il pagamento alla cassa di un supermercato è uno sport di contatto. Spadafora si è nascosto, rispondendo, dietro al paravento di incertezze”.