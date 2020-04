CALCIO FEMMINILE – Antonio Cincotta (all. Fiorentina): “Ad oggi è difficile ipotizzare il futuro per il nostro movimento”

Nel corso del programma Radio Bianconera è intervenuto il tecnico della Fiorentina Women’s Antonio Cincotta sul momento del calcio in rosa. “In passato ho fatto esperienza negli Stati Uniti e posso dirvi che c’è una differenza culturale tra loro e noi, in Italia dovremmo eliminare. In questi anni c’è stata la giusta integrità tra uomini e donne, hanno lavorato insieme, però c’è da dire che fino ad ora lo si è fatto a livello amatoriale. Il futuro del nostro movimento? E’ difficile ad oggi ipotizzarlo, qui si pensa che ci siano solo Inter, Juventus, Milan, Fiorentina e Roma, ma ci sono da curare i settori giovanili e pensare alle strutture. Bisogna fare un passo importante per far crescere il calcio femminile, non solo a chiacchiere ma anche con i fatti”.

La Redazione