UFFICIALE – Sospesa definitivamente la Ligue 1

Dopo il Belgio, l’Olanda e l’Argentina, anche in Francia non potrà terminare la stagione agonistica di campionato. Ad annunciarlo è il Primo Ministro Philippe che lo ha comunicato la notizia in sala stampa. “Le grandi manifestazioni sportive e culturali, tutti gli eventi che riuniranno più di 5 mila partecipanti e che devono essere organizzati in anticipo non potranno avere luogo fino a settembre. La stagione 2019-20 di calcio non potrà riprendere”. A questo punto spetterà alla Federazione francese deciderà sull’assegnazione del titolo, sulle qualificate, le retrocesse e le neo promosse. La prossima stagiona agonistica ripartirà ad Agosto.

La Redazione