RINNOVO – Napoli-Mertens, ecco cosa chiede il belga ad AdL

Il rinnovo di Mertens è uno dei temi principali che il Napoli sta trattando anche in piena pandemia e la risposta del belga ancora si fa attendere. Le pagine odierne della Gazzetta dello Sport, mettono in evidenza il vero dubbio dell’ex Psv Eindoven per la mancata firma con il club azzurro. Non è per motivi economici, lì ci si può lavorare e trovare l’intesa, ma di progettualità. Mertens vorrebbe competere ai massimi livelli, aspetto che con Inter, Chelsea e Monaco potrebbe avere il sopravvento. Le prossime settimane saranno decisive e si avrà la risposta definitiva.

La Redazione