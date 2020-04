Reina: “Donnarumma forza della natura, KK e Albiol erano fenomenali”

L’ex portiere del Napoli, Pepe Reina, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla sua esperienza all’ombra del Vesuvio e non solo: “I migliori portieri in attività sono Alisson, Oblak, Donnarumma e Neuer. Cosa penso di Donnarumma? E’ una forza della natura, sembra nel calcio da 10 anni ma ha solo 21 anni. E’ tanta tanta roba. Il difensore più forte? In un momento, Koulibaly era qualcosa di straordinario. In nazionale Sergio Ramos. A Liverpool Agger-Carragher. Difficile scegliere, ce ne sono stati tanti forti. Negli ultimi anni, la coppia Koulibaly-Albiol se era a posto era fenomenale per quanto mi riguarda”.