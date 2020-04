Anche l’Argentina si ferma: “Tutti i campionati sono finiti”

Dopo Belgio (ma potrebbe esserci un ripensamento) e Olanda, anche l’Argentina dichiara definitivamente sospeso, a causa del coronavirus, il campionato in corso, la Superliga. Lo ha anticipato, in un’intervista all’emittente Tnt Sports, il presidente della Federcalcio, Claudio “Chiqui” Tapia, precisando: «Tutti i campionati sono finiti. E oggi questa decisione verrà ratificata dal comitato esecutivo. Torneremo in campo solo quando le autorità sanitarie ci daranno il via libera. Insomma, si giocherà quando sarà il momento giusto».

Nel corso del meeting si stabiliranno i criteri di ammissione alla prossima Coppa Libertadores mentre non ci saranno retrocessioni. L’ultima partita di campionato giocata in Argentina, prima dello stop, è stata quella del 10 marzo scorso fra Estudiantes e Racing Club (1-2). L’attività dovrebbe ripartire a settembre. Ma lo stesso Tapia ha ribadito che saranno le autorità sanitarie a decidere quando il calcio in Argentina potrà riprendere il suo cammino. Fonte: CdS