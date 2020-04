Nicchi: “Possibilità di ripresa? 50 e 50, c’è moderato pessimismo”

«Non si cambia in corsa»

ROMA – Nessuna certezza ancora sulla ripresa del campionato. Squadre ancora ferme ai box e di conseguenza anche gli arbitri della CAN A. Ieri a «La Politica nel Pallone» su Gr Parlamento, è intervenuto il presidente dell’Associazione Italiana Arbitri Nicchi. E proprio a proprio a proposito della possibile ripresa del campionato, ha detto: «Inizio a essere moderatamente pessimista. Mi sembra che non abbiamo ancora capito chi prende le decisioni. Per dei professionisti fermi da tanto tempo sentire che bisogna aspettare altri 20 giorni per provare a ripartire è stata una bella mazzata».

La richiesta è avere chiarezza: «Credo sia arrivato il momento di fare chiarezza, chi deve prendere decisioni le prenda, senza paura, e ci dica se possiamo tornare a giocare presto o se dobbiamo restare fermi due anni», ha aggiunto.

«Quante possibilità ci sono di completare la stagione? Ad oggi dico 50 e 50. Non c’è un vincente o un perdente, si tratta di rivedere lo sviluppo degli eventi e poi di prendere una decisione».

Sul tema delle 5 sostituzioni: «Questa è una possibilità che ci ha dato l’Ifab, noi però abbiamo cominciato con delle regole e proseguiremo». Fonte: CdS