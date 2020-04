MUNDO DEPORTIVO – James Rodriguez piace all’Everton di Ancelotti

Com’è noto, difficilmente James Rodriguez sarà un calciatore del Real Madrid anche la prossima stagione. Il colombiano, infatti, non rientra nei piani di Zinedine Zidane e ha molte offerte provenienti dall’Inghilterra. Fra di esse, secondo Mundo Deportivo, spicca quella dell’Everton di Carlo Ancelotti, suo grande estimatore, che lo ha allenato sia alle Merengues che al Bayern. I Toffees offrirebbero ad James un quadriennale e la garanzia di un minutaggio sufficiente per provare a guadagnarsi un posto per la prossima Copa America. Inoltre, sarebbero pronti ad un cospicuo sforzo economico per portare il calciatore a Liverpool.

La Redazione