Il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora ha rilasciato alcune dichiarazioni a proposito degli allenamenti per le squadre: “O usiamo prudenza, o chiudiamo come ha fatto la Francia. La prudenza che noi stiamo avendo sul mondo del calcio è l’unico appiglio per cercare di riprendere il campionato. L’alternativa è fare come la Francia o altri paesi e sospendere i tornei. Noi lasciamo aperto uno spiraglio per la ripartenza, ma tutto dipenderà dallo sviluppo del virus“.