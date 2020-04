Milik, la Juve fa sul serio e propone 4 profili interessanti

Non pare proprio si tratti solo di rumors. La Juve fa sul serio per Milik ed il polacco valuta con attenzione questa possibilità. Ormai sembra quasi certo il suo non rinnovo. In più, la squadra bianconera, per invogliare il Napoli a prendere parte all’ affare, mette sul piatto della bilancia profili interessanti e certamente da analizzare. Su Tuttosport, in merito all’ argomento, si legge: “Ci sono stati già dei contatti informali con l’entourage del giocatore e il polacco ha messo i bianconeri al primo posto (ma Tottenham e Chelsea insistono). Milik ha il contratto che scade nel 2021 e – salvo cambi di programma – non lo rinnoverà. Ecco perché il Napoli, pur valutando l’ex Ajax 40-50 milioni, non si preclude nessuna strada pur di non perderlo a zero fra quattordici mesi. Nemmeno quella della Juventus. I bianconeri proveranno a trovare un compromesso attraverso qualche contropartita: se Bernardeschi è complicato, Daniele Rugani è una possibilità e Cristian Romero (centrale juventino in prestito al Genoa) sembra ancora più fattibile per costi, età (21) e margini di crescita. Discorso analogo per Luca Pellegrini, terzino bianconero in prestito al Cagliari”.