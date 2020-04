MERCATO – Duello Napoli-Roma per Moise Kean

Napoli-Roma non solo in passato è stato un duello per conquistare la zona Champions League, ma anche di mercato, visto che nell’orbita dei due club c’è il classe 2000 Moise Kean. La società azzurra darebbe all’Everton dell’ex Ancelotti, Allan e Lozano per il ragazzo ex Juventus ed Hellas Verona. I giallorossi, come riporta il CdS, invece per avere un talento pronto a sbocciare, proposto dal suo agente Mino Raiola. Ma la vicenda della festa in periodo di quarantena potrebbe bloccare qualsiasi velleità di duello. Senza contare che la Roma vorrebbe Mertens, ma è difficile visto l’ingaggio che chiede, ma anche la voglia di restare a Napoli e delle richieste di Inter e Chelsea.

La Redazione