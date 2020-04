Lo propose l’ex Ranieri, la Fifa dà l’ok alle cinque sostituzioni

Il calcio ripartirà dando la possibilità alle squadre di fare 5 sostituzioni a partita. La proposta, della quale l’Italia sia era fatta portavoce già lo scorso novembre dopo un Consiglio Federale (il Coronavirus ancora non c’era e in quel momento fu ritenuta non idonea dalla Fifa) e che il tecnico della Sampdoria Ranieri ha rilanciato qualche settimana fa, verrà discussa entro il week end dall’Ifab, l’unico organo internazionale che può apportare cambiamenti al regolamento del pallone. Quella dei 5 cambi per formazione durante lo stesso match sarà una modifica temporanea che perderà efficacia al termine della stagione 2019-20. Non c’è al momento possibilità che sia attuata in maniera permanente e lo spirito che porterà alla sua approvazione è quello di proteggere i calciatori che saranno sottoposti a uno stress notevole, con gli allenamenti che riprenderanno dopo un lungo stop, il caldo estivo e i tanti impegni ravvicinati, ancora più gravosi per coloro che hanno contratto il Covid-19. Fonte: CdS